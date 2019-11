Tenho para mim, como uma daquelas verdades pessoais e absolutas que cada um de nós tem, que hoje vivemos tempo de impaciência. Queremos tudo no imediato, aqui e agora, na palma das nossas mãos no nosso telemóvel. Não queremos esperar em filas, queremos entrar, olhar, fotografar e mostrar.

O acelerar os tempos trouxe-nos a constatação e roubou-nos a contemplação. Vamos a um sítio ver se realmente aquilo é como vimos naquela publicação de Instagram ou se se o filme é tão bom ou tão mau como aquela crítico escreveu naquele jornal. Entramos e saímos o mais rápido possível e emitimos o nosso juízo ao mundo.

Obviamente que isto é tão errado como qualquer outra generalização, mas esta está à nossa vista todos os dias. Basta sair à rua em Lisboa e ver o ziguezague dos turistas de telemóvel e máquina de fotografar hirtos, basta fazer scroll numa rede social.

É bonito que numa sociedade que se fez assim, que hoje sejam notícia no SAPO24 e no mundo a vitória do sexto campeonato mundial de Fórmula 1 de Lewis Hamilton, numa modalidade que me apaixonou em miúdo, herança da adolescência do meu pai e do capacete amarelo de Ayrton Senna, e que exige paciência para ver 71 voltas, para apreciar aquilo que pode parecer uma simples ultrapassagem e a capacidade de um piloto em tapar as possibilidades de ultrapassagem a outro.

E não deixa de ser interessante que, no mesmo contexto, alguém tenha colocado um hambúrguer do McDonald’s com dez anos em live stream e que tantas pessoas carreguem para ler na notícia sobre o assunto. Que isso nos possa levar a pensar sobre um tema tão básico como a refeição da noite passada em que não nos apeteceu cozinhar e fomos ao restaurante de fast food mais próximo.

Uma notícia faz-nos acelerar e saborear, a outra deixa-nos a pensar no óbvio. Parecem duas coisas pequenas, mas que sabem tão bem por estes tempos.