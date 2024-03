De acordo com a Reuteres, David Barnea, chefe da agência de inteligência israelita Mossad, deverá retomar as negociações de cessar-fogo em Gaza com o primeiro-ministro do Qatar e as autoridades egípcias.

As discussões deverão preencher as lacunas restantes entre Israel e o Hamas nas negociações de cessar-fogo, incluindo o número de prisioneiros palestinianos que poderiam ser potencialmente libertados em troca dos restantes reféns israelitas, bem como ajuda humanitária a Gaza.