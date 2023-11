A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), começa na próxima quinta-feira no Dubai e vai prolongar-se até 12 de dezembro. à semelhança da cimeira do ano passado, em Sharm el-Sheik, no Egito, a COP28 não é das que mais expectativas está a criar, com alguns setores a olharem com desconfiança a ambição climática dos Emirados Árabes Unidos e do presidente indigitado da conferência, o empresário dos petróleos e ministro da Indústria, Sultan Al Jaber.

A COP é a Conferência das Partes (países) da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e é o órgão supremo da tomada de decisões dessa Convenção da ONU.

Além de dirigentes, a cimeira vai juntar dezenas de milhares de participantes, entre representantes de governos, empresas ou organizações da sociedade civil.

É a primeira após o Acordo de Paris em que se faz um balanço global da situação no mundo em termos de mitigação das alterações climáticas. Na COP21 em Paris, em dezembro de 2015, surgiu o chamado Acordo de Paris, no qual a quase totalidade dos países do mundo se comprometeram a limitar o aumento da temperatura média global a dois graus celsius (2ºC) acima dos valores da época pré-industrial, e de preferência não ultrapassar 1,5ºC. Está provado que a temperatura no planeta tem vindo a aumentar e que tal se deve em grande parte à ação humana. O acordo prevê um mecanismo de compensação de emissões, o mercado de carbono. E prevê que cada país apresente as suas contribuições para baixar as emissões.