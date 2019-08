Esta foi a terceira série de disparos de mísseis por parte da Coreia do Norte no espaço de uma semana.

Os projéteis foram disparados separadamente na costa oriental do país, declararam as fontes militares da Yonhap.

Depois do anterior disparo de mísseis, os dirigentes de Pyongyang tinham argumentado que se tratava de um aviso à Coreia do Sul a propósito de manobras militares comuns com os EUA.

Os projéteis foram disparados antes do alvorecer, na província de Hamgyong do Sul, e caíram no mar do Japão, segundo o Estado-Maior sul-coreano.