O Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse que está a estudar "de perto" as declarações da KCNA, que disseram que a reunião de terça-feira foi realizada por videoconferência, o que seria a primeira vez, de acordo com aquele departamento governamental.

Seul reagiu fortemente à demolição do escritório de ligação, bem como as acusações lançadas pela irmã e conselheira de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, que tem sido recentemente o rosto do regime norte-coreano.

Depois de quebrar os canais oficiais de comunicação, a Coreia do Norte destruiu na semana passada o escritório de ligação entre os dois países aberto em setembro de 2018, ao norte da zona desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês) entre os dois Estados.

O exército norte-coreano também afirmou, ao mesmo tempo, que empreenderia várias ações contra Seul.

Isso incluía a ocupação de locais destinados à cooperação inter-coreana, a volta de postos de guarda na zona desmilitarizada e a intensificação de manobras militares.