Carlos, de 74 anos, é o sucessor da rainha Isabel II e a sua coroação acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres, a 6 de maio.

Os atos da coroação vão durar três dias. Além do tradicional desfile, incluirão um espectáculo noturno e uma grande refeição nacional, entre outras iniciativas.

O Palácio de Buckingham informou que foi criado um emoji inspirado na coroa de Santo Eduardo, do século XVII, que Isabel II usou na sua cerimónia de coroação, em 1953, assim como será feito pelo seu filho.

O emoji vai acompanhar as mensagens publicadas no Twitter com as hashtags #Coronation, #CoronationBigLunch, #TheBigHelpOut e outras semelhantes.

A Coroa britânica já tinha lançado um emoji especial para o jubileu de platina da rainha Isabel II, em 2022.

Os detalhes mais recentes sobre a cerimónia indicam que a mesma será mais breve e menos complexa do que a coração de Isabel II. Prevê-se que comece às 10h00 e sabe-se já que a mulher de Carlos, Camilla, também será coroada.

De recordar que o convite, já divulgado, prova que Camilla deixará de ser tratada por consorte após a coroação e usará o título de rainha.