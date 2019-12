Quando a empresa voltou a propor a revogação do contrato, Cristina Tavares de novo rejeitou essa oferta, após o que os sindicatos solicitaram a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Daí resultaram vistorias que conduziram a diversos processos de contraordenação contra a Fernando Couto Cortiças S.A..

Os ilícitos apontados pelos sindicatos e reconhecidos pela ACT continuaram, contudo, a verificar-se, com a trabalhadora a persistir na recusa da rescisão contratual. Em novembro de 2018 os sindicatos deram, por isso, entrada no Departamento de Investigação e Ação Penal de Santa Maria da Feira a uma queixa-crime contra a unidade corticeira.

A primeira coima, em valor superior a 31.000 euros, chegou à Fernando Couto em novembro e, a 28 desse mês, Cristina Tavares foi suspensa no âmbito de um "processo disciplinar tendente ao seu despedimento com justa causa, por indícios de comportamentos de grave difamação da empregadora". A carta de despedimento chegou a 10 de janeiro de 2019 e os sindicatos recorreram novamente para o tribunal, que em maio voltaria a dar razão à operária.

A empresa ainda anunciou que iria recorrer da sentença, mas a 26 de junho chegou a acordo com a funcionária e a 01 de julho de 2019 esta retomou na fábrica as suas funções laborais originais.

Cumprida a ordem judicial que obrigou à reintegração da funcionária, "não se voltaram a registar conflitos entre ela e a empresa", referiu a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM) a 28 de novembro deste ano, data em que se assinalava a passagem de um ano sobre o despedimento ilícito da trabalhadora.

No entanto, referiu a federação, "diversos processos judiciais continuam a correr para que os direitos e a dignidade da trabalhadora sejam devidamente repostos".

Para a FEVICCOM este caso realça que "a divulgação pública do processo através de sindicatos e da imprensa deixou clara "não só a importância da intervenção coletiva e solidária do movimento sindical, mas também o poder da comunicação social na valorização dos trabalhadores e do mundo do trabalho".

Mais acrescenta a FEVICCOM que a permanência de Cristina Tavares na empresa Fernando Couto demonstra, aliás, que "que quando se juntam a coragem individual, a intervenção sindical ativa e solidária, a atuação empenhada das entidades fiscalizadoras e a divulgação pública, é possível reforçar caminhos em direção à reposição da justiça, ao respeito pelos direitos sociais e laborais, e à dignidade humana no trabalho e na vida".

(Notícia corrigida às 16:37: alteração no título e segundo parágrafo)