“É um motivo de grande orgulho nós hoje termos a maior representação, creio que de sempre, do número de cardeais, quatro deles eleitores, dois deles bastante jovens, e que, portanto, seguramente, serão cardeais por muitos e bons anos, por muitas décadas”, afirmou António Costa, que hoje teve uma audiência, a seu pedido, com o Papa Francisco, no Vaticano.

Em declarações aos jornalistas, na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, em Roma, o chefe do executivo salientou que este “é um sinal importante que o Papa Francisco tem dado e que dá também no sentido de renovação e de rejuvenescimento da Igreja”.

No sábado, com o consistório para a criação de novos cardeais, Portugal vai passar a ter seis, quatro dos quais eleitores num futuro conclave.

Ao patriarca emérito de Lisboa, Manuel Clemente (75 anos), ao bispo emérito de Leiria-Fátima António Marto (76 anos) e ao prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, Tolentino Mendonça (57 anos), juntar-se-á o bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar, de 49 anos, futuro titular da Diocese de Setúbal.

Os portugueses Saraiva Martins e Monteiro de Castro também integram o Colégio Cardinalício, mas, por terem ultrapassado os 80 anos, não participam num futuro conclave.

Destacando que a decisão do Papa “fortalecerá, decisivamente, a relação de Portugal com a Santa Sé”, que, além de secular, “tem sido sempre muito positiva e rica”, António Costa elogiou ainda Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

“Ao longo destes cinco anos, desde que D. Manuel Clemente nos colocou este desafio de organizarmos a Jornada Mundial, tive o gosto de trabalhar" D. Américo Aguiar, salientou António Costa, para quem isso permitiu "construir uma amizade no trabalho”.

Considerando o futuro bispo de Setúbal como “um homem extraordinário, de energia, de capacidade de organização”, António Costa salientou que o prelado “deu um contributo decisivo para o sucesso” da JMJ, com “a forma como conseguiu contagiar todos, crentes e não crentes, mobilizar milhares de voluntários que foram imprescindíveis, conseguir mobilizar todas as entidades do Poder Central, da Administração Local, com dois presidentes de Câmara que o deixaram de ser, com dois presidentes de Câmara que passaram a ser, com toda a mobilização da sociedade civil”.

“Obviamente, há aqui uma quota parte muito importante de mérito de D. Américo Aguiar”, frisou, assumindo estar “muito feliz com o sinal que o Papa Francisco deu de reconhecimento do seu trabalho”.

Referindo que Américo Aguiar é hoje “o segundo mais jovem cardeal da Igreja em todo o mundo”, o primeiro-ministro admitiu que vai “para uma diocese muito importante, muito exigente”, onde “fará, seguramente, aí um excelente trabalho”.

A JMJ realizou-se entre 01 e 06 de agosto, em Lisboa, presidida pelo Papa Francisco, que fez ainda uma deslocação ao Santuário de Fátima.

Este é considerado o maior evento da Igreja Católica. Na JMJ Lisboa 2023, participaram 1,5 milhões de pessoas, de acordo com os números da organização.

A audiência de António Costa foi para agradecer ao Papa a escolha de Portugal para a realização da JMJ e a visita de Francisco ao país.