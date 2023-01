Em primeiro lugar, para “disponibilizar mais solos para a construção de habitação” e, em segundo, para criar “um forte incentivo à construção de habitação por parte de privados”, afirmou o líder do executivo em entrevista à RTP, conduzida pelo diretor de Informação, António José Teixeira.

A criação de incentivos para quem é proprietário de habitação colocar as casas no mercado de arrendamento e apoios para os jovens acederem com mais facilidade ao aluguer das casas, foram as outras duas medidas anunciadas por António Costa.