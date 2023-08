Em declarações aos jornalistas à chegada a São Tomé e Príncipe, onde vai participar no domingo na cimeira da Comunidade dos Países de Língua portuguesa (CPLP), o chefe do executivo salientou a importância do tema desta reunião – “Juventude e Sustentabilidade” -, considerando ser um sinal de grande aposta da CPLP no futuro”.

“Este tema escolhido por São Tomé é muitíssimo importante, de grande relevância, e iremos corresponder da melhor forma, designadamente com o grande investimento que iremos fazer no aumento das bolsas de estudo quer para licenciaturas, quer para mestrados, quer para doutoramentos nas universidades portuguesas”, afirmou, destacando que as instituições de ensino superior estão “abertas a todos os países, e naturalmente aos jovens da CPLP”.

António Costa especificou que está previsto “o aumento das bolsas, que vão duplicar”, além de “um novo programa de bolsas de doutoramento” e “um aumento significativo, de 30% do valor das bolsas, tendo em conta que os valores estavam muito depreciados e a inflação tem atingido todos”.

O primeiro-ministro defendeu também que, num momento em que o mundo está “tão turbulento”, em que existem “grandes ameaças à paz, à liberdade, à democracia, aos direitos humanos, mas também, por outro lado, grandes desafios à escala global, como as alterações climáticas, cada vez mais entidades como a CPLP são importantes”.

O líder do executivo destacou que os países são unidos pela língua portuguesa mas os países que a compõem integram também outras organizações e considerou que esta “grande característica” permite que a CPLP tenha “uma voz também em diferentes outras organizações regionais”.

“E num mundo onde é preciso tanto todos falarem, uma entidade como a CPLP é mais importante do que nunca”, defendeu António Costa.

O primeiro-ministro chegou a São Tomé e Príncipe ao final da tarde, poucos minutos depois do Presidente da República, tendo viajado no Falcon da Força Aérea.

Hoje à noite, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa participam num jantar oferecido pelo Presidente da República de São Tomé e Príncipe aos chefes de Estado e de Governo que vão estar presentes na cimeira da CPLP.

A CPLP — organização que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – realiza a 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo, em São Tomé e Príncipe, no domingo, sob o lema “Juventude e Sustentabilidade”.