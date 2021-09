“Aqueles que, à direita, durante anos andaram a fazer campanha contra o Serviço Nacional de Saúde [SNS], andaram a dizer que o SNS era um caos, aqueles que à direita, em vários concelhos, prometem pagar seguros de saúde gratuitos - como se através das companhias de seguros é que nós tivéssemos acesso à saúde - a verdade é que, no momento mais difícil, mais exigente, onde foi mesmo necessário provar se tínhamos ou não tínhamos capacidade de resposta, quem provou ter capacidade de resposta foi o SNS”, apontou António Costa.

O secretário-geral do PS falava no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, numa ação de campanha para as autárquicas do dia 26 com o atual presidente e cabeça de lista do partido à Câmara Municipal local, Manuel Machado.

Aproveitando a sua paragem na cidade, António Costa relembrou o fundador do SNS e “grande conimbricense”, António Arnaut, para referir que foram os “valores da solidariedade” e a ideia de que “ninguém pode ser privado de acesso a bens essenciais” que levaram Arnaut a criar o SNS em 1979.

“Se hoje estamos aqui, devemo-lo seguramente à excelência, à competência, à dedicação, ao profissionalismo de todos os profissionais de saúde, mas devemo-lo à forma como estão organizados e trabalham nos estabelecimentos do SNS”, indicou, no dia do Serviço Nacional de Saúde, que se assinala hoje.