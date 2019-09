“Eu acho que não seria um bom governo se nós fizemos um governo de coligação com o BE ou com o PCP ou com o PEV”, assumiu.

Lembrando que “um Governo tem que ser uma entidade coesa”, António Costa sublinhou que “muitas das medidas” adotadas nesta legislatura só foram possíveis porque o executivo não integrava aqueles que foram os seus parceiros parlamentares.

“Essa lei de bases [da saúde] foi negociada até à última palavra e não morreu num veto presidencial porque o PS foi capaz de conduzir aquele processo e assegurar o equilíbrio necessário entre aquilo que era a vontade da maioria parlamentar, e entre aquilo que sabíamos ser os limites de apreciação política por parte do Presidente da República, porque senão aquela lei tinha sido uma bonita bravata política, mas tinha morrido no veto político do Presidente da República”, exemplificou.

Já sobre a disponibilidade do líder do PSD, Rui Rio, para fazer acordos que permitam ao país fazer reformas estruturais, o primeiro-ministro reiterou que uma solução de Governo com o PSD “seria contranatura”, mas “haver acordos com o PSD ou sobre qualquer outro partido sobre matérias estruturais para o país” são desejáveis e importantes.

No entanto, António Costa aproveitou para deixar o aviso que se uma dessas reformas passar por quebrar a autonomia do Ministério Público “não poderão contar com o PS”.