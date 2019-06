No debate quinzenal de hoje, a coordenadora do BE, Catarina Martins, questionou António Costa sobre a situação de Miguel Duarte, considerando "importante que o Estado Português lhe preste todo o apoio que ele merece e remeta ao Estado italiano a expressão formal do repúdio por esta perseguição a todos quantos põem a Humanidade em primeiro lugar".

"O Governo nunca foi contactado por Miguel Duarte. Soubemos do caso pela comunicação social e naturalmente asseguraremos todo o apoio diplomático e consular como é devido a qualquer cidadão em qualquer tipo de circunstância", assegurou o primeiro-ministro.

Quanto ao mais, continuou António Costa, o Governo desconhece o caso porque nunca foi transmitido "qualquer informação por parte desse cidadão".

"Reuni-me esta manhã com o Miguel Duarte, que nos deu conta de que as missões civis de salvamento desapareceram por causa desta perseguição e de ameaças de processos. É bom notar que os civis que no Mediterrâneo salvam vidas de forma altruísta o fazem sempre em articulação com as entidades oficiais", detalhou Catarina Martins.