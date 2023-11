Até ao momento não foram prestadas quaisquer declarações sobre a reunião entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Contudo, pode surgir em breve uma nota da Presidência sobre o próximo ministro das Infraestruturas, após demissão de João Galamba no dia de ontem.

A reunião entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa foi anunciada no passado sábado e estava previsto que a conversa fosse sobre a situação no Governo do então ministro das Infraestruturas.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro já tinha afirmado que iria falar com o chefe de Estado sobre a situação do ministro das Infraestruturas no Governo, depois de João Galamba ter sido constituído arguido no processo que envolve negócios com lítio, hidrogénio e o centro de dados de Sines.