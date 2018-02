No debate quinzenal, no parlamento, o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, confrontou o Governo com a decisão, conhecida no final de janeiro, de alteração da portaria que enquadra o financiamento das indemnizações aos lesados do papel comercial do BES, para poder emprestar ao fundo o dinheiro necessário para o pagamento das compensações em vez de apenas prestar garantias.

“Mantém a tese de que os contribuintes não vão pagar solução para os lesados do BES?”, questionou Hugo Soares.

O primeiro-ministro respondeu afirmativamente: “Sim, mantemos o nosso entendimento, foi nesse pressuposto que foi assinado”.

António Costa considerou que o risco para os contribuintes “é exatamente o mesmo” que seria se o Estado prestasse uma garantia, em vez de emprestar diretamente ao fundo.

Para Hugo Soares, ao admitir um risco, o primeiro-ministro estaria a “contradizer-se” e acusou o PS de “deixar para a frente a fatura para os outros pagarem”, o que mereceu uma resposta dura por parte do primeiro-ministro.