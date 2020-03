“Esta linha irá funcionar via telefone e email e o seu objetivo é ajudar as pessoas com crises, medos e ansiedades associadas a esta situação do COVID-19, que implica o isolamento social. A Associação Abraço continua a prestar apoio a todos os seus utentes, de acordo com as recomendações sanitárias da Direção-Geral da Saúde, recorrendo a consultas telefónicas, redes sociais ou dando resposta presencial às suas necessidades”, lê-se no documento.

Segundo a presidente da Abraço, Cristina Sousa, citada no comunicado, a criação da linha de apoio justifica-se pelas “muitas chamadas” recebidas pela Abraço por pessoas que vivem com a infeção de VIH/sida, mas que não são acompanhadas pela associação e que manifestam “dúvidas e receios”.

O objetivo, explicou Cristina Sousa, é “oferecer uma resposta especializada” a estas pessoas que podem encontrar na Abraço um apoio “mais direcionado e profissional de acordo com os problemas que estão a viver”.