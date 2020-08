tem já um primeiro documento que já dá muitas orientações e que permite uma boa base de trabalho", sendo que o documento "vai sendo refinado e melhorado entre as instituições envolvidas". A diretora-geral da Saúde sublinhou a natureza "complexa" da Festa do Avante! dado que "a sua tipologia é diferente dos outros eventos, porque num único evento há diferentes setores". Se na zona de restauração aplicar-se-ão as orientações dadas a esse setor, na zona dos palcos serão implementadas as normas para os espetáculos e, por entre as zonas, haverá "circuitos onde as pessoas têm obrigatoriamente de circular para ter acesso a estes pontos". O objetivo final é que "as regras se apliquem em cada tipologia e que nos circuitos de entrada, de saída e na circulação se evitem os aglomerados de pessoas".