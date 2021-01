Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação da covid-19 em Portugal, apresentou hoje um balanço do primeiro mês da execução do plano.

57.500 profissionais do Serviço Nacional de Saúde já receberam a vacinação completa, tendo 16 mil a primeira dose. Já os profissionais do privado e misericórdias com a primeira dose são 2.370, mas nenhum tem ainda a segunda dose, necessária para completar o plano.

No universo de pessoas que já tomaram a vacina, houve 1.332 notificações de reações adversas.

"A vacinação está a decorrer conforme previsto", disse Francisco Ramos, que falava em Lisboa durante a apresentação da atualização do plano de vacinação.

Amanhã deverá ser aprovada a vacina da AstraZeneca/Oxford, que tem estado envolvida polémica. Portugal deverá receber mais de 6 milhões de doses desta vacina, com a possibilidade de adquirir mais.

Até ao final de março 810 mil pessoas devem ter já a vacinação completa em Portugal e 520 mil a primeira das duas doses.

Até então, o país deverá receber 2.214.000 vacinas, já contando com a chegada da vacina da AstraZeneca.

As primeiras vacinas foram administradas em Portugal a 27 de dezembro. A primeira dose foi dada no Hospital de São João, no Porto.

Novos prioritários

Com o agravamento da pandemia, passam a estar incluídas as pessoas com mais de 80 anos de idade, independentemente da existência de doenças que agravem o risco da covid-19.

Todas as pessoas com mais de 80 anos de idade vão ser incluídas na primeira fase do plano de vacinação contra a covid-19, anunciou hoje o coordenador do plano, Francisco Ramos.

Francisco Ramos considerou que esta é "provavelmente a mais importante" alteração ao plano de vacinação do país, uma decisão justificada pelo aumento da incidência da doença.

"Aquilo que fica integrado no plano é manter o grupo dos 50 aos 79 anos com as comorbilidades, mas incluir também todas as pessoas com mais de 80 anos, independentemente de qualquer comorbilidade ou patologia que tenham".

"Isto vem em linha com o desafio a nível europeu de até ao final de março conseguirmos vacinar as pessoas com mais de 80 anos e os profissionais de saúde", explica Francisco Ramos.

créditos: DR

Está prevista a vacinação ao domicílio, como por exemplo no caso de pessoas acamadas.

Mesmo tendo sido considerados prioritários, os ministros infetados não vão ser vacinados nesta fase. “Quem já teve a doença e já recuperou da doença não será vacinado nesta fase. É o que consta das normas", respondeu Francisco Ramos aos jornalistas.

Ana Mendes Godinho, João Gomes Cravinho, João Leão e Pedro Siza Vieira, ficam, assim, para já de fora.

Pontos de vacinação em cada concelho

Até ao final do próximo mês, devem estar disponíveis pontos de vacinação em cada município.