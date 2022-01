O portal para realização do agendamento continua em manutenção, mas as funcionalidades continuam disponíveis, incluindo o pedido de agendamento.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, já tinha anunciado este domingo que o autoagendamento da vacina contra a covid-19 para maiores de 45 anos iria iniciar-se esta semana.

Questionado sobre a inclusão de grávidas na lista das pessoas prioritárias para vacinação, Lacerda Sales sublinhou que estas devem ser vacinadas a partir das 20 semanas de gestação e apelou a que as mesmas façam “um processo de auto monitorização” no sentido de se “auto precaver” relativamente à infeção a que são mais suscetíveis no último trimestre da gravidez.