No sábado estavam internados em unidades de cuidados intensivos 4.610 pacientes com o novo coronavírus, menos 59 do que no dia anterior, e 2.797, o equivalente a 61%, embora menos do que na sexta-feira, estão com suporte de vida, segundo os registos da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Num dia, as unidades de cuidados intensivos na Alemanha receberam também menos novos doentes com o vírus, 342 e 105 desses pacientes morreram.

No país, que atravessa a terceira vaga da pandemia, a incidência do vírus continua a baixar.

A incidência acumulada em sete dias caiu em toda a Alemanha para 118,6 novas infeções por 100.000 habitantes, em comparação com as 121,5 de sexta-feira e a incidência de 146,5 de há uma semana.

O fator de reprodução semanal é de 0,91, o que significa que cada 100 pessoas infetadas contagiam uma média de 91 outras.

Na sexta-feira, o ministro da Saúde, Jens Spahn, disse pela primeira vez que a terceira vaga de infeções parece ter sido superada.

“A tendência das últimas semanas foi confirmada. A terceira vaga parece ter sido ultrapassada”, referiu o governante, embora muitas restrições continuem em vigor.

Vacinados passam a ter menos restrições

A Alemanha ainda não estabeleceu um plano de reabertura de restaurantes e bares, mesmo para os que têm esplanada, e o setor cultural continua parado desde novembro, mas para quem já foi vacinado há pelo menos 15 dias, e para os doentes com teste negativo há 28 dias, considerados imunizados durante os próximos seis meses, começa hoje o levantamento de restrições para conter a propagação da covid-19.

Os imunizados já podem reunir-se em privado com outras pessoas e ir a qualquer loja sem terem de mostrar um teste negativo, como é o caso para o resto da população, com exceção das chamadas lojas essenciais, como supermercados ou farmácias.

No total, mais de sete milhões de pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 podem beneficiar destas medidas de alívio das regras sanitárias, que se aplicam igualmente às pessoas consideradas curadas após terem sido infetadas com o vírus.

Os imunizados deixam também de ter de respeitar o recolher obrigatório noturno a partir das 22:00 iniciado em abril, em resposta à terceira vaga.

A campanha de vacinação acelerou, após um início lento. Mais de 26 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina e as autoridades sanitárias planeiam inocular até ao final de agosto todos os adolescentes com mais de 12 anos.

Desde o início da pandemia, a Alemanha soma 3.520.329 casos positivos de covid-19 e 84.775 mortes.

Cerca de 3.159.200 pessoas terão recuperado do novo coronavírus, enquanto o número de casos ativos se situa atualmente em 276.300.