"São também desta natureza as razões invocadas pela Dense Air no pedido de prorrogação do prazo da consulta relativa ao regulamento do leilão. Como considera que o impacto da situação do coronavírus é igualmente extensível à preparação dos comentários à consulta sobre a alteração do DUF [direitos de utilização de frequências] detido pela Dense Air Portugal, defende que ambas as consultas devem ser adiadas, para uma nova data que deverá ser coincidente", explica.

A Anacom "acolheu os argumentos apresentados, pois reconhece que a pandemia de Covid-19 representa uma situação absolutamente excecional, de ameaça grave contra a saúde pública, que conduziu à declaração do estado de emergência em Portugal, e que daqui decorrem constrangimentos que afetam o normal funcionamento das instituições e das empresas, condicionando as respetivas atividades".

Assim, a decisão de suspensão "produz efeitos em 19 de março e vigora até ao seu levantamento, a decidir tendo em conta a vigência das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo Covid-19", refere a Anacom.

Anteriormente, a Anacom, em articulação com a Meo e com a concordância do Governo, suspendeu o processo de migração da rede de televisão digital terrestre (TDT), o que leva a um adiamento da data de libertação da faixa dos 700 MHz, que estava prevista para 30 de junho deste ano.

Esta faixa, essencial para o arranque do 5G, será disponibilizada no leilão cujo projeto de regulamento foi agora suspenso.