O Japão anunciou esta segunda-feira o cancelamento da celebração pública do aniversário do imperador Naruhito, prevista para 23 de fevereiro, por causa dos temores de uma propagação do novo coronavírus — Covid-19 — no país.

"À luz de várias situações, decidimos cancelar a visita do público geral ao palácio para o aniversário de Sua Majestade", afirmou a agência imperial num comunicado citado pela agência France-Presse.

"A aparição de Sua Majestade pela manhã e a assinatura pública do livro de cumprimentos serão canceladas", acrescentou o comunicado, publicado um dia depois do pedido das autoridades à população que evite concentrações e reuniões "não essenciais".

Quase 60 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus no Japão, que já causou a morte de uma mulher de 80 anos. Pelo menos outros 355 contágios foram registados no cruzeiro "Diamond Princess", que está em isolamento no porto de Yokohama.

Com o aumento do número de infetados, o ministro da Saúde, Katsunobu Kato, advertiu no domingo que o país estava "a entrar numa nova fase". "Estamos a ver casos de infeção cujas rotas de transmissão não podemos rastrear", disse o ministro.

A celebração pública do aniversário do imperador Naruhito seria a primeira desde que assumiu o trono em maio do ano passado. Duas vezes ao ano — no Ano Novo e no aniversário — o imperador faz aparições públicas numa área do palácio.

China: adiar a sessão plenária

Enquanto isso, o parlamento chinês avalia um adiamento da sua sessão plenária, o grande evento anual do regime comunista, anunciou nesta segunda-feira a agência estatal Xinhua, no momento em que o país enfrenta a pneumonia viral.