Espanha

O total de casos desde o início da pandemia eleva-se, assim, para 4.643.450, ao passo que o total de vítimas mortais é de 82.227, das quais 284 foram reportadas nos últimos sete dias, no âmbito do que é considerado a quinta vaga da pandemia no país.

A maior transmissão da doença continua a registar-se na faixa etária entre os 12 e os 19 anos, embora tenha caído 49 pontos desde a véspera (1.154), e também no grupo entre 20 e 29 anos, no qual a descida foi de 63 pontos nas últimas 24 horas (1.130).

A pressão nas unidades de cuidados intensivos baixou hoje pela primeira vez no último mês: caiu quatro décimas, o que situa a ocupação em 21,5%, com 1.978 doentes internados (menos 53 que no dia anterior) – um reflexo da redução da incidência da doença, que baixou 20 pontos percentuais nas últimas 24 horas, para 528,3 casos por 100.000 habitantes.

Desde 08 de julho, data em que a ocupação das unidades de cuidados intensivos era de 6,6%, a pressão nestas unidades hospitalares não parou de crescer até hoje, indicou o Ministério da Saúde.

A Catalunha continua com uma situação muito preocupante nas suas unidades de cuidados intensivos, com 48,4% de ocupação, seguida de Madrid, com 31%, e das Baleares, com 27,4%.

Itália

A Itália registou 5.636 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e o maior número de mortos num mês, 31, anunciou hoje o Ministério da Saúde, enquanto aumenta a ocupação hospitalar em algumas regiões do país.

As novas infeções, mais 800 que na terça-feira passada, elevam para 4.406.241 o total de casos detetados desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, ao passo que o total de mortos é 128.273.

Apesar do aumento de contágios, nos últimos dias, o crescimento dos novos casos é menor, como demonstram os dados semanais.

O número de mortos hoje comunicado é o mais elevado desde 05 de julho, dia em que se registou o mesmo número de mortes.

Embora longe dos números alarmantes como os alcançados nos piores momentos da pandemia, a ocupação hospitalar continua em alta em sete regiões: a ilha da Sicília (sul), perto dos 14% de ocupação com doentes com covid-19; Abruzos, Campânia, Molise e Apúlia (sul); Emília-Romanha (norte) e Lácio (centro), cuja capital é Roma.

Das 116.323 pessoas neste momento com a doença covid-19, 3.202 estão internadas em hospitais de todo o país, mais 93 que no dia anterior, e 322 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, menos uma que no dia anterior.

Quanto à campanha de vacinação, Itália administrou 72,33 milhões de doses, e já receberam a vacinação completa 34,81 milhões de pessoas, o equivalente a 64,46% da população maior de 12 anos.

Desde a semana passada, é exigido em alguns contextos o certificado sanitário, que demonstra que o seu portador foi vacinado, recuperou da doença ou tem um teste negativo recente.

O documento, conhecido como ‘Green Pass’, é obrigatório em Itália para consumir dentro de bares e restaurantes, bem como para entrar em museus, teatros, cinemas, ginásios e grandes eventos como concertos.