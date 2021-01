O presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), João Neto, considerou hoje "um contrassenso" a decisão do Governo de fechar museus e monumentos, e manter as escolas abertas, no quadro das novas medidas para conter a pandemia.

