Segundo fonte autárquica, trata-se do primeiro plano municipal a ser ativado no distrito de Viana do Castelo.

A decisão foi comunicada, hoje, pela câmara presidida por António Barbosa, através da página oficial da autarquia no Facebook.

Na publicação, hoje consultada pela agência Lusa, o município explica que a implementação daquele plano resultou de uma reunião, na terça-feira, da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC).

"Esta decisão, objeto de grande reflexão e ponderação no seio da CMPC, vem formalizar todo o trabalho efetuado, até agora, no âmbito da prevenção e contenção do covid-19, legitimando o desenvolvimento de ações futuras e a concretização eficaz do seu cumprimento, de forma a apoiar e proteger os munícipes. A ativação do plano implica o estado de prontidão operacional de todos os agentes de proteção civil e serviços previstos no PMEPC", destaca a nota.

No balanço diário que o autarca social-democrata publica na sua página oficial no Facebook, António Barbosa informou na terça-feira estarem confirmados seis casos de infeção pelo novo coronavírus, 37 pessoas em quarentena e 215 em isolamento profilático.

A ativação do PMEPC "já foi comunicada à Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil (ANEPC), tendo ainda sido informadas as juntas de freguesia do concelho e os concelhos limítrofes de Melgaço, Valença, Arcos de Valdevez e Paredes de Coura”.