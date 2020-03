Em declarações à agência Lusa sobre qual será a posição do partido no parlamento caso o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decida declarar o estado de emergência, Pedro Filipe Soares começou por afirmar que o BE acompanha a situação e percebe que, sendo dinâmica, "poderá levar a outras tomadas de decisão mais à frente".

"Cá estaremos para as avaliar no seu devido momento, mas não podemos - ninguém pode neste momento - fechar a porta a qualquer medida que possa ser tomada no futuro porque percebemos que se à data de hoje, à hora que estamos a falar, as medidas tomadas têm sido as devidas, ninguém pode garantir que amanhã depois de amanhã no final da semana não haja mais medidas ou outras necessidades", explicou.

Na perspetiva do dirigente e deputado do BE, "de forma séria e clara ninguém pode negar que essas medidas não sejam necessárias".

"E o Bloco de Esquerda, reconhecendo a gravidade da situação que nós estamos a enfrentar, realçando esse sentido de civismo e solidariedade, também não pode deixar de reconhecer que podem ser necessárias outras medidas e cá estaremos para as acompanhar", garantiu.

Pedro Filipe Soares começou por "realçar o espírito de civismo e de solidariedade que está a perpassar o país", considerando que, "com raríssimas exceções", é percetível que "os portugueses e portuguesas estão a perceber a gravidade da situação" da pandemia do novo coronavírus.