A medida não afeta diplomatas, motoristas de transporte internacional, nem os que viajam para visitar pessoas gravemente doentes ou para participar em funerais, bem como as que viajem em trabalho ou estudo.

Desde 01 de novembro, os estrangeiros podem entrar na Bielorrússia apenas por via aérea, desde que o façam através do Aeroporto Internacional de Minsk.

O regulamento do Governo determina que os bielorrussos que retornem ao país terão de cumprir uma quarentena de dez dias, enquanto os estrangeiros terão de apresentar um certificado recente do teste PCR negativo.

Segundo as autoridades sanitárias bielorrussas, desde o início da epidemia no país, houve mais de 170.000 casos positivos do novo coronavírus e mais de 1.300 óbitos.

A oposição tem denunciado que o Governo manipula as estatísticas e esconde a magnitude da pandemia no país.