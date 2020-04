Um porta-voz de Downing Street confirmou que Boris Johnson, seguindo as diretrizes do seu médico, "foi admitido esta noite no hospital para fazer testes".

"Trata-se de uma medida de prevenção, pois o primeiro-ministro continua com os sintomas do novo coronavírus 10 dias após ter testado positivo", explicou a fonte oficial.

Boris Johnson, de acordo a BBC, deverá permanecer no hospital durante a noite. Segundo a emissora britânica, ficará a fazer aquilo que estão a ser descritos como "testes de rotina".

Downing Street insiste que se trata apenas de uma medida de prevenção, mas a sua hospitalização acontece depois de nos últimos dias se terem escrito rumores de que o seu estado de saúde se tinha deteriorado, segundo o The Guardian.

O jornal britânico adianta que na semana passada fonte alegou que Johnson estava pior do seu estado de saúde e que estava a ser supervisionado por médicos que estavam preocupados com as suas vias respiratórias.

O primeiro-ministro vai continuar a liderar o governo, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, deverá presidir a reunião agendada para a manhã desta segunda-feira sobre a Covid-19.

Boris Johnson teve resultado positivo para a infeção no dia 27 de março. O anúncio foi feito pelo próprio num vídeo que divulgou na rede social Twitter.

No vídeo, disse que tinha "febre e uma tosse persistente" e que estava a seguir os conselhos médicos e que continua em contacto remoto com a equipa.