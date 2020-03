Em comunicado, o município refere que, devido à doença Covid-19, vai ser privilegiado o atendimento à distância, por via telefónica ou eletrónica, mas será mantido "o funcionamento dos serviços internos, de atendimento, limpeza urbana, recolha de lixos, de água e saneamento, manutenção de espaços verdes e equipamentos públicos, entre outros".

O serviço presencial da Loja de Turismo será suspenso, mas será reforçado "o funcionamento dos canais de contacto telefónicos e eletrónicos, atendendo à maior exposição dos colaboradores a grupos de risco", justifica.

Também será suspenso o programa Atividade Sénior e encerradas temporariamente "as piscinas municipais, bem como todos os equipamentos desportivos da responsabilidade direta do município", recomendando a autarquia "igual procedimento às demais entidades".

Os órgãos municipais vão funcionar normalmente, mantendo-se, por exemplo, as reuniões de Câmara, mas será assegurado o recurso ao teletrabalho por parte dos colaboradores da autarquia, "sempre que razões de saúde ou familiares o justifiquem".

A Câmara de Viseu decidiu também "acompanhar a decisão do Governo relativa ao funcionamento de museus e outros equipamentos culturais nacionais, encerrando temporariamente, até 13 de abril, todos os museus municipais e a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva".

A autarquia deixa a recomendação de "encerramento temporário do Teatro Viriato ao Centro de Artes do Espetáculo de Viseu (entidade gestora do espaço), assim como de outros equipamentos geridos por outras entidades".

"Reforçar a higienização e monitorização do Centro Operacional de Mobilidade e Transportes, Mercado Municipal e Feira Semanal" é outra medida tomada.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.