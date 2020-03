“De forma a não propiciar a ocorrência de ajuntamentos de pessoas, a campanha de vacinação antirrábica, de controlo e vigilância de outras zoonoses para cães, estabelecida para o ano de 2020 (…) encontra-se suspensa temporariamente até à publicação de novo despacho que determine o seu reinício”, é referido.

O despacho, assinado pelo diretor-geral da Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo, está em vigor desde o dia 25 de março.

A raiva é uma doença contagiosa de elevada mortalidade que se transmite ao homem sobretudo através da mordedura dos cães doentes.

Portugal possui, desde há largos anos, o estatuto de indemnidade relativamente à raiva animal, tendo sido registado em 1960 o último caso de raiva autóctone em canídeo.

Com o objetivo de manter este estatuto, foram sendo criados ao longo do tempo diversos instrumentos legais que permitiram desenvolver e adotar as medidas de profilaxia e de polícia sanitária necessárias, nomeadamente a determinação de uma campanha anual de vacinação antirrábica obrigatória.