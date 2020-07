Citado no comunicado, o arqueólogo responsável pelo CAPN, João Caninas, refere que estes materiais foram encontrados no interior da câmara funerária e "correspondem à última ocupação como monumento pré-histórico".

Adianta ainda que o objetivo desta campanha é "concluir a escavação da câmara funerária e terminar também o desmonte desta trincheira que corta a mamoa desde o centro até à periferia".

Durante a campanha que está a decorrer até ao dia 26, já estiveram presentes no trabalho de campo vários especialistas portugueses e espanhóis que têm acompanhado as investigações ao longo dos últimos anos e que se mostraram impressionados com o desenvolvimento dos trabalhos.

"Há milhares de anos de história por descobrir neste lugar e estamos muito entusiasmados com o avanço dos trabalhos. Teremos certamente dados muito importantes para revelar no Congresso Internacional de Arqueologia do próximo ano", concluem Primitiva Bueno e Rodrigo Balbín Behrmann, dois professores madrilenos, Catedráticos de História e Filosofia na Universidade de Alcalá de Henares.