"Dirijo-vos uma saudação muito amiga, caríssimos diocesanos de Lisboa, nesta proximidade, já, da reabertura gradual, cautelosa, das nossas celebrações comunitárias a partir do próximo Pentecostes", afirmou o responsável num vídeo publicado no canal do Patriarcado de Lisboa no Youtube.

Em Portugal, a partir de 30 de maio, estão autorizadas celebrações religiosas de acordo com regras definidas entre as autoridades de saúde e as confissões.

"O Pentecostes é uma boa altura para que isto aconteça, porque é o espírito de Cristo que nos conduz também da maneira mais acertada para que o evangelho continue, as nossas celebrações também, e tudo aquilo que é a vida de Cristo no mundo possa acontecer", considerou Manuel Clemente.

O cardeal-patriarca sublinhou que, "durante estes meses de confinamento, muito restrito, as famílias desenvolveram essa dimensão doméstica da vida da Igreja, com muitas realizações bonitas na casa de cada um. Também em momentos de oração, em momentos de convívio mais próximo, e em momentos de partilha da palavra de Deus".