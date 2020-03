O país asiático registou hoje um crescimento de 82 casos, depois de ter duplicado o número por vários dias. Na quarta-feira passada, registava apenas 23 contágios.

“O número de casos subiu para 103 em Sindh”, disse à agência espanhola Efe Meeran Yousuf, porta-voz do ministério daquela província no sul do Paquistão, na fronteira com o Irão.

O responsável indicou que desse total, 76 casos foram detetados em pessoas que regressaram do Irão nas últimas semanas e passaram 14 dias em quarentena em Taftan, na província do Baluchistão, e depois viajaram para Sindh, onde foram diagnosticadas com Covid-19.

Apesar do crescimento de casos, o Governo apelou à calma.