"A APCC congratula-se com a decisão, esperada, do Governo, para a abertura dos centros comerciais no dia 01 de junho, apesar da frustração pela exceção imposta à Área Metropolitana de Lisboa [AML], embora compreendamos as razões de natureza sanitária", pode ler-se num comunicado assinado pelo presidente da APCC, António Sampaio de Mattos, enviado hoje às redações.

Os centros comerciais e as lojas do cidadão vão permanecer fechados na Área Metropolitana de Lisboa até 04 de junho, de acordo com a III fase do plano de desconfinamento do Governo, aprovada hoje em Conselho de Ministros.

A APCC considera que os centros comerciais e os respetivos lojistas "são um aliado no combate à propagação do novo coronavírus", pois "fizeram investimentos significativos em equipamentos e formação e têm condições para garantir a segurança de visitantes e colaboradores das lojas na reabertura total das atividades".

"Estamos cientes da complexidade do contexto que vivemos, mas queremos sublinhar que os centros comerciais minimizam o risco de contágio, não o agravam, permitindo à população aceder a um conjunto significativo de bens e serviços num ambiente com acesso limitado e controlado, e onde as boas práticas dos visitantes são monitorizadas e geridas por equipas profissionais de modo a minimizar os riscos", prossegue o comunicado.

Relativamente à questão associada aos estabelecimentos localizados na Área Metropolitana de Lisboa, os associados da APCC esperam "que as limitações sejam revogadas a muito curto prazo, pois o adiamento da reabertura total destes espaços terá um impacto significativo na recuperação económica e na preservação dos postos de trabalho".