Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do projeto, Felipe Ávila da Costa, explicou hoje que o Tech4COVID19 (tech4covid19.org) começou com 50/60 fundadores há oito dias, tendo atualmente 3.500 pessoas envolvidas em 27 projetos e em mais de 20 ideias em fase de aperfeiçoamento.

“Há projetos de vários tipos. Desde 'Rooms Against Covid' [Quartos Contra o Covid, em tradução livre], que tem como objetivo angariar quartos quer de hotéis, quer de alojamento local, e disponibilizá-los para os profissionais de saúde [...] para não correrem o risco de infetar a família”, realçou.

De acordo com o também cofundador da Founders Founders (comunidade que une fundadores de todo o mundo), o projeto começou no fim de semana e já conta com cerca de 1.040 quartos angariados e cerca de 400 profissionais de saúde que estão a requisitar quarto, sendo que já há 105 pessoas a beneficiar do alojamento.

“A ALEP – Associação do Alojamento Local em Portugal está a envolver-se no projeto e está a assumir cada vez mais a liderança do mesmo”, adiantou Felipe Ávila da Costa.