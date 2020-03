Em comunicado, a comissão explicou que este serviço visa facilitar os procedimentos, normalmente feitos ao balcão, e evitar os contactos diretos.

Quanto ao transporte de amostras para análise, o produtor prepara as amostras, solicita a recolha no 'site' da CVRVV e um estafeta desloca-se à quinta, recolhe a amostra e entrega-a no laboratório no dia seguinte, sublinhou.

Já sobre o envio de selos de garantia, a comissão referiu que uma vez concluído com sucesso o processo de certificação, os selos para o engarrafamento são enviados diretamente para a adega do produtor em 24 horas.

Na nota, a CVRVV, entidade responsável pela certificação e promoção do Vinho Verde, revelou que o laboratório do Porto analisa cerca de 5.000 amostras de vinhos/ano.

“Espalhando-se por 48 concelhos em todo o noroeste do país, a região engarrafa cerca de 70 milhões de litro/ano através de cerca de 500 firmas e cooperativas engarrafadoras”, adiantou.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.

A DGS indicou hoje que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19 subiu para 59, mais 18 do que os contabilizados na terça-feira.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

A Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.