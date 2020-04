Com este material de controlo da qualidade das análises laboratoriais à covid-19, a União Europeia pretende também harmonizar procedimentos de diagnóstico.

Em Portugal, onde se testa a presença do coronavírus em pessoas com sintomas, o laboratório nacional de referência é o Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.

O país, em estado de emergência, regista 187 mortes e 8.251 infeções por covid-19, de acordo com o balanço hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Das pessoas infetadas, 726 estão internadas, 230 das quais em unidades de cuidados intensivos, havendo 43 doentes que recuperaram desde que a doença foi confirmada em Portugal, em 02 de março.

O coronavírus (tipo de vírus) responsável pela covid-19, uma infeção respiratória que pode causar pneumonias nos casos mais graves, foi detetado em dezembro, na China.

A pandemia já infetou mais de 870 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 44 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

O continente europeu, com mais de 470 mil infetados e cerca de 32.000 mortos, é onde se regista o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com mais vítimas mortais, 13.155 óbitos em 110.574 infeções.