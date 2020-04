Na sexta-feira, o presidente daquela autarquia, José Manuel Gonçalves, informou que um funcionário de um lar na aldeia de Sedielos testou positivo à covid-19 e que todos os restantes 45 colaboradores e idosos desta instituição iriam ser sujeitos a um rastreio.

A autarquia esclareceu que “a prioridade foi isolar a pessoa infetada e avaliar o estado de saúde de todos os utentes e funcionários”.

“Esta rápida intervenção permitiu controlar o contágio neste lar e salvaguardar a saúde e o bem-estar de todos os que ali vivem”, afirmou o município em comunicado.

Hoje a câmara sublinhou que “é negativo o resultado dos testes efetuados a todos os utentes e funcionários afetos ao lar de terceira idade da Associação Santa Maria de Sedielos”.

Após este caso, o município avançou com o rastreio à covid-19 aos utentes e funcionários de todas as unidades de lares de terceira idade existentes no concelho. “Até ao momento, não há qualquer caso positivo a registar”, apontou.

A Câmara do Peso da Régua abriu no dia 25, no Hospital D. Luiz I, um centro de rastreio que, em quatro dias, realizou cerca de 150 testes.