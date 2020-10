O surto de infeções por SARS-CoV-2 na comunidade académica do Porto tem sido sobretudo associado aos estudantes estrangeiros do programa Erasmus, mas a verdade é que só na universidade da Invicta havia até ontem um total de 231 alunos infetados, dos quais apenas 101 eram atribuídos aos programas de mobilidade. Há ainda dez docentes e investigadores infetados com o vírus responsável pela covid-19. O Instituto Politécnico reporta também sete nacionais infetados.

Numa nota interna a que o SAPO24 teve acesso, a equipa responsável pela gestão da covid-19 na Universidade do Porto admite que "entre a comunidade académica da Universidade do Porto têm vindo a ser identificados um crescente número de casos positivos", tendo sido registados desde o início do ano letivo dez docentes e investigadores e 231 estudantes "com teste positivo para a covid-19, incluindo nestes os 101 casos atribuídos ao surto identificado entre a comunidade de estudantes de mobilidade/Erasmus da cidade do Porto".

Porém, a universidade sublinha que "não foi registado qualquer surto com origem em atividades letivas ou de investigação no seio da Universidade do Porto, estando a origem dos casos maioritariamente relacionadas com atividades e convívios de cariz social ou familiar", segundo as autoridades de saúde.

"Este trabalho de identificação de casos e avaliação de contactos na nossa comunidade académica tem sido feito em permanente colaboração entre a Task-Force da Universidade do Porto para a COVID-19 e as Autoridades de Saúde locais, sendo fundamental para que sejam adotadas, de forma preventiva e em consonância com as autoridades de saúde, todas as medidas que garantam a segurança da comunidade académica", acrescenta.

Estes números reportam-se a uma contagem até esta quarta-feira, servindo a mensagem interna para alertar os alunos para as novas regras da situação de calamidade. A instituição lembra os estudantes que a Área Metropolitana do Porto é "uma das zonas com crescimento mais acentuado de casos nos últimos dias".

O SAPO24 sabe que pelo menos no Hospital de São João não há estudantes universitários internados. Todavia, aquela unidade hospitalar tem recebido múltiplos casos positivos, atendidos no serviço de urgência, mas com quadros clínicos ligeiros, que estão a ser seguidos em ambulatório.

A Universidade do Porto tem disponíveis voluntários que fazem a entrega de bens de primeira necessidade aos membros da comunidade académica que estejam em isolamento domiciliário por indicação das autoridades de saúde (por teste positivo ou por via profilática) e necessitem de apoio domiciliário, para além da Linha de Apoio Psicológico da Universidade do Porto, disponível a todos os membros da comunidade académica de domingo a sexta-feira, das 19h às 23h, pelo telefone 220 408 408.

As notícias vêm dando conta de um surto entre a comunidade de alunos em mobilidade na cidade do Porto. Segundo as contas da agência Lusa, serão neste momento 145 os estudantes estrangeiros infetados, entre a Universidade do Porto (101), o Politécnico (29) e a Católica (15). No Instituto Politécnico do Porto há também pelo menos sete estudantes nacionais com covid-19.

Em Portugal, morreram 2.128 pessoas dos 93.294 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O SAPO24 aguarda por mais informações da Administração Regional de Saúde do Norte.

(Artigo atualizado às 14:29 do dia 16 de outubro)