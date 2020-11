Contactado hoje pela agência Lusa, o diretor da instituição daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, Agostinho Freitas, adiantou que, em articulação com o presidente da comissão distrital de proteção civil, que é também o autarca de Ponte de Lima, Victor Mendes, foi “contratado um laboratório privado que durante a manhã de hoje realizou testes rápidos a todos os utentes e funcionários”.

“Isto sem prejuízo de serem feitos novos testes pela autoridade de saúde. Precisamos é de saber o mais rápido a dimensão do problema, nesta resposta, para podermos atuar”, referiu.

Além do Centro Comunitário de Refoios, a Casa da Caridade de Ponte de Lima detém a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Nossa Senhora da Conceição, onde 65 dos 67 utentes e 18 dos 40 funcionários estão infetados pelo novo coronavírus.

Agostinho Freitas explicou que “a funcionária do Centro Comunitário de Refoios tinha passado uns dias em casa, regressou ao trabalho na quinta-feira”, na sexta “acusou alguns sintomas” e, no domingo, recebeu a confirmação da infeção pelo novo coronavírus.

O diretor da Casa da Caridade adiantou que na ERPI de Nossa Senhora da Conceição, situada no centro da vila de Ponte de Lima, a “situação está estabilizada”.

“Estamos a desenvolver esforços junto da autoridade de saúde para, entre hoje e terça-feira, serem realizados testes aos casos positivos, mas sem sintomas há vários dias”, disse.

