De acordo com Catarina Martins, “têm sido transmitidas as indicações sobre a saúde em geral à população de uma forma que é clara e que tem sido importante”, mas, “neste momento, em que já há casos confirmados em Portugal, era também importante que chegassem às empresas e aos serviços públicos quais são exatamente os procedimentos que a DGS aconselha”.

“Achamos que é muito importante que tanto os serviços públicos como as empresas no setor privado tenham indicações claras da DGS sobre com é que se devem comportar, quais os procedimentos”, até como uma forma de combater o alarmismo, já que, notou, associados à “real preocupação e necessária preocupação das pessoas face a esta epidemis, também circulam imensos boatos, ‘fake news’, etc, pelo que é necessário que exista uma pedagogia muito grande”.

Sublinhando que “o alarmismo não ajuda ninguém” e apenas “serve quem quer utilizar uma epidemia com uma arma política”, Catarina Martins argumentou que, “para não haver alarmismo, as empresas e os serviços têm de saber com é que se comportam, em que casos é que devem pedir aos seus trabalhadores para ficar em quarentena, quais são os procedimentos internos que devem ter”.

“Eu julgo que é muito importante que esses procedimentos sejam transmitidos de uma forma clara”, disse.

Catarina Martins falava aos jornalistas durante uma deslocação a Bruxelas para reuniões com a direção do grupo parlamentar do Grupo da Esquerda Unitária, do qual o Bloco faz parte, que tiveram de se realizar fora das instalações do Parlamento Europeu, em virtude de a assembleia ter decidido na segunda-feira restringir o acesso de visitantes, como medida de precaução no quadro da epidemia de Covid-19.

Um despacho publicado hoje mesmo em Diário da República determina que as empresas públicas têm cinco dias úteis para elaborar planos de contingência para o surto de Covid-19 que assegurem o “normal funcionamento” dos serviços, “privilegiando o recurso ao teletrabalho”.

“Os empregadores públicos que, à data, ainda não tenham elaborado um plano de contingência, fazem-no no prazo de cinco dias úteis, contados da data de publicação do presente despacho [segunda-feira], alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), […] devendo remeter cópia do mesmo à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)”, lê-se no despacho n.º 2836-A/2020, publicado na segunda feira em suplemento do Diário da República.