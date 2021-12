Numa nota informativa hoje divulgada, a Direção-Geral da Saúde informa que "o processo de avaliação da vacinação contra a COVID-19 das crianças dos 5 aos 11 anos está, ainda, a decorrer".

Segundo a DGS, "a Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC) encontra-se a analisar as considerações remetidas ontem, durante a tarde, pelo grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, bem como outros documentos relevantes para a elaboração das recomendações, nomeadamente o documento técnico do ECDC sobre esta matéria que foi publicado no dia 1 de dezembro".

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) defendeu que pode considerar-se "a vacinação de todas as crianças entre os 5 e 11 anos de idade, tendo em conta a situação epidemiológica a nível nacional", mas que as que têm risco de desenvolver doença grave devem ser consideradas um grupo prioritário.

Acrescenta hoje a DGS que "esta análise da mais recente evidência científica sobre a vacinação destas faixas etárias encontra- se a decorrer também a nível europeu, estando em curso várias reuniões de Autoridades de Saúde congéneres para a discussão deste tema, nas quais a CTVC tem participado".

Assim que "recomendações [nacionais sobre esta matéria] serão tornadas públicas oportunamente", já que "a emissão de recomendações em vacinação é um processo técnico rigoroso baseado numa avaliação de risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública", conclui.

Na "Grande Entrevista", na RTP, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou porque defende a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos: "O grupo dos 0 aos 9 anos é o grupo onde o vírus circula sem nenhuma barreira, circula de forma livre", disse. E "há casos graves de Covid em crianças", sendo que esses casos registam-se entre crianças com doenças prévias (comorbilidades), como também em "crianças saudáveis anteriormente". Graça Freitas salientou ainda que os "isolamentos sucessivos" das crianças com doença ligeira "também têm impacto na saúde mental".

Caso Portugal avance com a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, haverá vacinas para "todas as crianças", garantiu.

Recorde-se que a dose pediátrica reúne duas doses de uma fração de 10 microgramas da vacina, um terço do volume da dose administradas em pessoas com mais de 12 anos. As primeiras 300 mil vacinas chegam a Portugal a 13 de dezembro e a vacinação poderá começar logo em janeiro.