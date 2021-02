De acordo com o relatório diário, às 23:59 de terça-feira registavam-se 1.138 internados em enfermaria (menos 25 do que na segunda-feira) e 153 em UCI (mais quatro), dos quais 104 ventilados.

Com estes números, a taxa de ocupação nas enfermarias baixou de 85% para 83% e a nas UCI aumentou de 83% para 84%.

Os hospitais da região Centro emitiram 93 altas nas enfermarias e duas nas UCI, e registaram 31 óbitos, menos 12 do que na segunda-feira. As admissões hospitalares aumentaram de 86 para 101.

No setor social, privado, militar e Estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 80 doentes com covid-19 (menos três do que no dia anterior), em 123 camas ativas.

Segundo a ARSC, as unidades de cuidados intensivos do Centro Hospitalar de Leiria e de Tondela-Viseu são as que registam maior pressão, com 95% de ocupação, seguindo-se a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, com 94%. Todas as outras têm uma taxa de ocupação abaixo dos 90%.

No que respeita à taxa de ocupação das enfermarias, já não há nenhuma no limite, mas no Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira é de 97% e na ULS da Guarda de 95%.