"O que está previsto é que todos os idosos façam o teste e, depois, de acordo com o resultado, tomaremos as medidas necessárias para isolar os que eventualmente estejam também infetados com a Covid-19", sublinhou.

Com 17 funcionários, o Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, que possui as valências de estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de dia, acolhe 39 utentes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

No Alentejo, segundo a DGS, há 50 casos de infeção confirmados e ainda não se registou qualquer morte por Covid-19.