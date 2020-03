Em comunicado, a companhia aérea de Luton, com sede em Londres, explica que a medida “elimina um custo significativo” e indica que receberá ajuda do governo para manter os seus trabalhadores.

A easyJet afirma que mantém “um balanço sólido” e está “em conversação com fornecedores de liquidez” para reforçar a sua continuidade assim que a crise causada pela disseminação do vírus for superada.

A empresa explica que chegou a um acordo com os sindicatos para aplicar o programa do governo para manutenção de empregos e pagar 80% do salário à tripulação de cabine a partir de quarta-feira, por dois meses.

A companhia aérea de voos baratos explica que a decisão de deixar em terra todas as suas aeronaves se deve a “restrições de viagens sem precedentes impostas pelo Governo” e ao “confinamento nacional” decidido por muitos países para combater a pandemia de covid-19.