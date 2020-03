Com capacidade para 500 camas, o hospital ficará instalado em três pavilhões do complexo desportivo. Num dos relvados será ainda montada uma tenda com capacidade adicional para 100 camas, precisou António da Cruz Serra.

O reitor disse que o hospital de campanha estará apto a funcionar a partir de sábado, podendo vir a receber, conforme as necessidades, doentes com covid-19 ou com outras patologias, uma vez que se distribui por espaços independentes uns dos outros.

Num comunicado hoje divulgado, a Universidade de Lisboa menciona apenas que o hospital de campanha se destina a doentes "com outras patologias" que estão nas enfermarias do Hospital de Santa Maria, "libertando assim camas para o previsível aumento de casos de covid-19".

Clarificando o comunicado da universidade que dirige, o reitor afirmou que "a obrigação é ter o hospital pronto e preparar recursos", assinalando que caberá aos profissionais e autoridades de saúde determinarem o melhor uso a dar-lhe, seja para doentes ou não com covid-19, seja para doentes do Hospital de Santa Maria ou de outros hospitais.

Cruz Serra adiantou que a nova residência do 'campus' da Ajuda, sem estudantes devido ao encerramento das atividades letivas presenciais por causa da pandemia, tem 186 camas disponíveis para doentes ou profissionais de saúde.

Junto aos três pavilhões do estádio universitário onde ficará o hospital de campanha vão ser instaladas tendas que estarão preparadas para assegurar a confeção e distribuição de refeições ao pessoal hospitalar.

A UL cede os espaços e garantirá a confeção e distribuição de comida através dos Serviços de Ação Social na Cantina Velha, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa tem a seu cargo a operação de montagem de equipamento e logística e o Exército Português o fornecimento das camas.