“Está tudo pronto para começar a inquirição dos participantes e seguramente que num prazo máximo de três semanas poderemos dar estas respostas que pretendemos e que penso que vão poder ajudar a modificar a nossa própria forma de atuar”, avançou Henrique Barros na reunião do Infarmed, que está a decorrer no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e que reúne especialistas e políticos.

Para o epidemiologista, é necessário realizar um estudo caso-controlo, além da atuação que a saúde pública tem na inquirição epidemiológica dos casos, para compreender “os determinantes individuais e sobretudo obter informação que permita dirigir prevenção” e limitar a disseminação da infeção.

“Ao longo destes dois meses trabalhámos na concretização desse estudo” em que comparámos casos incidentes (casos que vão surgindo na comunidade) com a população que vem da mesma base geográfica e demográfica, o que “permite evitar imensos erros que outros estudos desta natureza observacional muitas vezes têm”, explicou.

Uma vez que se sabe qual é o agente e as formas de transmissão da doença, pode perguntar-se o “porquê este estudo”, mas para os investigadores “é preciso conhecer também as circunstâncias em que as infeções ocorrem”.

“O objetivo deste estudo é sermos capazes de dizer dentro de duas ou três semanas quais são os fatores que determinam a infeção”, limitados neste caso à área geográfica da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e “poder quantificar o contributo desses fatores para a dinâmica da epidemia nesse espaço e nalguns aspetos será possível fazer a generalização daquilo que for observado”.