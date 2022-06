Segundo um porta-voz da Presidência americana, Kevin Muñoz, que divulgou na sua conta no Twitter a suspensão desta exigência, as autoridades sanitárias vão continuar a “avaliar as necessidades com base na ciência e no contexto de circulação das variantes”.

O fim da obrigatoriedade desse requisito entrará em vigor no domingo, segundo os meios de comunicação norte-americanos.

Antes da chegada da variante ómicron, as autoridades de saúde dos Estados Unidos endureceram os procedimentos para entrar no país, em dezembro de 2021.

Todos os maiores de dois anos que embarcassem num voo procedente do exterior deveriam apresentar um teste negativo menos de um dia antes da descolagem, independentemente do seu estado de vacinação.

Vários outros países, principalmente da Europa, já tinham deixado de exigir um teste prévio ao embarque para viajantes internacionais.

Após uma decisão judicial, em abril, também se suspendeu nos Estados Unidos a exigência de uso de máscara nos transportes públicos, em particular nos aviões.

Hoje, os Estados Unidos registam mais de 100.000 novos casos de covid-19 por dia. Segundo especialistas, este número é inferior à realidade. O aumento recente tem sido associado a subvariantes da ómicron.