"A administração da MFTE entrou hoje em ‘lay off’, numa medida que se estende, para já, até dia 19 de abril, tendo a mesma sido discutida com os trabalhadores e que se prende com esta pandemia da covid-19 e com a falta de matéria-prima para a montagem dos camiões", disse à Lusa Valter Ferreira, coordenador regional da União de Sindicatos de Santarém.

Segundo o dirigente sindical, "a medida foi anunciada como sendo, para já, até dia 19 de abril, sendo que esta situação se pode prolongar, dependendo do evoluir da situação", referindo que o regime de ‘lay-off’ "vai ter como consequência que os trabalhadores tenham direito durante este período apenas a dois terços da remuneração" habitual.

"Esta situação exige um esforço de todos a nível nacional, da Segurança Social, do Governo e dos trabalhadores, no sentido de preservar os postos de trabalho e esperemos que no final de tudo isto não tenhamos mais esta perda", afirmou.

Contactada pela Lusa, a administração da MFTE disse que "a laboração continua suspensa" e confirmou que "avançou para o ‘lay-off’ simplificado a partir de hoje e até haver normalização da situação".

O 'lay-off' simplificado, que permite a redução temporária do período normal de trabalho ou a suspensão de contrato de trabalho, entrou em vigor na semana passada, sendo uma das medidas excecionais aprovadas pelo Governo para manutenção dos postos de trabalho no âmbito da crise causada pela pandemia de covid-19.

Através do mecanismo 'lay-off', os salários dos trabalhadores são em parte suportados pelo Estado, evitando que as empresas façam despedimentos.