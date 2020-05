De acordo com o governo, cerca de 8,4 milhões de trabalhadores estão em regime de ‘lay-off’, abrangendo um milhão de empresas, juntando-se a 2,3 milhões de trabalhadores de conta própria cujo rendimento também foi coberto até 80%.

Hoje, o ministro adiantou que os trabalhadores por conta própria poderão reclamar um segundo pagamento de até 6.570 libras (7.284 euros).

Números divulgados esta semana pelo governo revelaram que, até à semana passada, o custo total de ambos sistemas ascendeu até 21,8 mil milhões de libras (2,35 mil milhões de euros).

Um inquérito da organização patronal Institute of Directors publicada na quinta-feira mostrou que apenas metade das empresas se sente financeiramente capaz de cobrir 20% dos salários dos seus funcionários e 25% afirma não ter capacidade para contribuir qualquer valor para os salários dos empregados.

O Reino Unido é o país com o segundo maior número de mortes do mundo durante a pandemia covid-19, tendo registado 38.161 mortes, de acordo com o balanço de hoje do Ministério da Saúde.